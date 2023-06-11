Все складки наружу: 50-летняя Королева втиснулась в наряд не по размеру (фото)

Наташа Королева, недавно отметившая свое 50-летие, бросила вызов возрасту. Всем своим видом певица подчеркивает, что она по-прежнему в отличной форме, как и 30 лет назад. Но порой наряды Королевой приводят в ступор даже самых искушенных поклонников звезды.

В честь своего дня рождения артистка надела черное короткое платье, которое было явно ей не по размеру. Создается впечатление, что Наташе нечем дышать в утянутом до предела наряде. Кроме того, платье обнажило располневшие бедра Королевой, хоть она и старалась это прикрыть особой позой. Неудачно смотрелись и серебряные вставки на черной ткани, а прозрачные рукава, врезающиеся в пухлые руки звезды, «добили» образ. Клатч с перьями добавил особой карикатурности.

Королева всегда славилась своими эпатажными и чрезмерно сексуальными нарядами. В начале карьеры ей шли короткие платья, подчеркивающие ее женственные формы. Однако в 50 лет откровенное мини вызывает у публики лишь оторопь.