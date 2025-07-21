«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100

А ведь в касте еще и Джон Траволта.

21 июля Робину Уильямсу исполнилось бы 74 года. Гений импровизации, король трагикомедии, человек, который мог одним взглядом разбить и тут же починить сердце зрителя. Но даже такие люди, как он, иногда снимаются в… плохом. И делают это осознанно, ведь коммуналка сама себя не оплатит.

В 2009 году на экраны вышел фильм «Так себе каникулы» — комедия, где Уильямс играет с Джоном Траволтой. Сюжет прост как инструкция к йо-йо: двое стареющих друзей и бизнес-партнёров внезапно вынуждены присматривать за парой детей-близнецов одного из них, о существовании которых тот не подозревал.

Всё это — на фоне сделки века и обилия фарса: медвежьи укусы, замена таблеток, человек в костюме гориллы, автозагар и, конечно, Робин Уильямс в плавках.

Фильм разгромили все — от мала до велика. У него 5% от критиков и 44% от зрителей на Rotten Tomatoes, 5.3 на IMDb и репутация полнометражного анекдота, рассказанного очень пьяным дядей.

«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов», «Вы не знаете ужаса, пока не увидите Робина Уильямса в плавках, получающего автозагар», «90 минут шли как пять часов. Ни один персонаж не вызвал симпатии. Сюжет — полный абсурд», — сокрушаются обозреватели.

И вот парадокс: Уильямс не только не защищался, но и сам называл всё своими именами. В одном интервью он честно сказал:

«Почему я снялся в этом фильме? Потому что надо платить по счетам. Ты только что вышел из реабилитации и надо снова выходить на сцену».

Никакого пафоса. Только суровая правда жизни. Немногие так могут.

Ранее мы писали: Худший фильм в карьере Бессона возненавидели и критики, и зрители: оценка лишь 28/100 (но без Де Ниро было бы больше)