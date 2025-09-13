«Все шансы стать одним из лучших»: свежее аниме от Netflix штурмует топы — на IMDb рейтинг взлетел до колоссальных 8,7 баллов

Осень 2025 года богата на громкие премьеры: сверхъестественные триллеры, остросюжетные боевики и аниме с магией. Но один из самых неожиданных хитов сезона оказался совсем другим. «Благоухающий цветок расцветает с достоинством» вышел на Netflix всего с двумя сериями — и уже стал фаворитом в жанре романтики.

Сюжет переносит зрителей в школу для мальчиков «Тидори», где учатся шумные и проблемные подростки. Рядом расположена престижная женская школа «Кикэ», ученицы которой презирают соседей.

Главные герои — Ринтаро Цумуги из «Тидори» и Каоруко Вагури из «Кикэ». Их встреча происходит случайно, в семейной кондитерской Ринтаро. Девушка не боится его сурового вида, и между ними зарождается нежная связь. Но ее осложняет правда: Каоруко учится в школе, с которой его одноклассники уже много лет враждуют.

Искренность и простота

История развивается медленно, но естественно: отношения кажутся живыми, а решения персонажей — обоснованными. В отзывах зрители хвалят сериал за баланс: нет клише, но есть дружба, любовь и то самое теплое чувство, ради которого смотришь романтические истории.

Если этот сериал будет в точности следовать манге, у него есть все шансы стать одним из лучших романтических комедийных аниме, — пишут обозреватели.

На IMDb у сериала уже стабильные 8,7 баллов, а в отзывах почти каждый второй зритель называет его «шедевром». Удивительно, но аниме еще не вышло полностью даже в Японии — впереди три финальные серии.

Netflix же сильно отстает с премьерой, но это не мешает сериалу медленно стремиться вверх в топах.

