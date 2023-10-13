«Все серьезно»: озвучен диагноз Билана, который не может больше петь

Над Димой Биланом нависла нешуточная угроза. Здоровье подкачало певца, и теперь он рискует никогда больше не выйти на сцену.

Ранее артист выступил в соцсетях с заявлением о том, что вынужден отменить свои гастроли по стране. Любимец публики попал в больницу, где врачи диагностировали у него бронхит. Чтобы не усугублять свое и без того плачевное состояние, исполнитель взял паузу в карьере.

Теперь на связь с журналистами вышла мама звезды. Как отметила Нина Белан, сын бережет ее чувства и лишними подробностями о своем самочувствии не делится. К тому же она подтвердила, что он действительно больше не в состоянии петь. «Все очень серьезно», — подчеркнула родительница знаменитости в беседе с корреспондентами телеканала «360».

Между тем подопечный Яны Рудковской успокаивает поклонников. Недавно музыкант записал видео из своей палаты, где заверил подписчиков в том, что лечение идет по плану и все под контролем.