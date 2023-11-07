Все считают мегерами: у этих 5 знаков зодиака самый невыносимый характер

Далеко не каждая женщина — это воплощение робости и нежности. Некоторые из них вполне способны руководить большими корпорациями и не готовы ни в чем уступать мужчинам. Дело доходит даже до того, что привлекательная девушка на деле оказывается жуткой мегерой, которая всегда добивается своего.

Понять это можно по ее знаку зодиака. Обладательницы некоторых из них могут «похвастаться» невероятно тяжелым характером.

Скорпион. Такие дамы легко могут прибегнуть к манипуляциям и истерикам. Иногда они склонны вести двойную игру в своих целях.

Лев. Подобная женщина привыкла быть главной в любых отношениях. Если мужчина не готов признать ее первенство, то его ждет сложная судьба.

Телец. Обладательницы этого знака считаются настоящими домашними тиранами. Они легко могут обаять любого мужчину и откроют ему секреты своего характера только после свадьбы.

Близнецы. Вся противоречивость их нрава выражается в постоянных истериках, драмах на пустом месте и ревности. У таких женщин по-настоящему стервозные принципы.

Козерог. Выдержать все требования подобной девушки довольно непросто. В отношениях она пытается добиться от окружающих людей идеального поведения любыми способами.