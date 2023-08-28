Все считали Рогозину из «Следа» порядочной: оказалась звездой фильмов для взрослых

Мало кто догадывался о ее прошлом.

Ольга Копосова стала широко известной благодаря детективному сериалу «След». Ее героиня Галина Рогозина производит впечатление правильной и порядочной женщины, поэтому многие уверены, что актриса является такой и в реальной жизни. Однако это не совсем так.

Мало кто знает, что на старте своей карьеры Копосова сыграла в одном фильме из категории «18+». Речь идет о картине «Секс и перестройка», снятой французским режиссером Франсисом Леруа. Они показали жизнь советских граждан и их отношение к сексуальности. Также в ленте показана Москва с ее характерными чертами 90-х: очереди, неформальные группировки, митинги, фарцовщики. Фильм стал культовым в свое время.

Копосовой досталась небольшая роль девушки в такси. По всей видимости, опыт съемок в эротической ленте стал для актрисы разочарованием, ведь после этого она ни разу не снималась в откровенных сценах.

На счету Копосовой более десятка ролей. Ольгу можно увидеть в картинах «Сочинение ко дню победы», «Танцующие призраки», «Свидание» и в других.