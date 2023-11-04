Все считали, что сыграл самого себя: чем Мягков кардинально отличался от Лукашина

Андрей Мягков сильно страдал от побочного эффекта своей популярности. Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» подарил актеру всесоюзную славу, а заодно и поставил крест на его карьере.

Все наивно полагали, что в комедии Рязанова артист играл самого себя. Так идеально он подходил под образ Жени Лукашина, который питал слабость к горячительным напиткам и имел проблемы в отношениях с женщинами. Но было нечто такое, что кардинально отличало звезду от его героя.

Во многих интервью народный любимец жаловался, что после выхода комедии все начали считать его алкоголиком и большим ценителем бани. На самом деле и первое, и второе Мягков на дух не переносил.

Однако соотечественники постоянно звали его выпить и часто дарили веники для парения. Все это сильно раздражало знаменитость. Убедить поклонников в том, что в реальной жизни он далек от образа Лукашина, лицедей, увы, так и не смог.