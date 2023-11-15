Все считали, что эта песня о военных: истинный смысл хита группы «Кино» куда печальнее

Песню Виктора Цоя «Группа крови» знают наизусть даже те, кто терпеть не может русский рок или родился в 2010 году. Но все уверены, что это композиция о войне. Но есть веские доводы, опровергающие эту точку зрения.

Когда группа «Кино» написала и спела этот хит, тем, кто служил в армии, не делали и не давали никаких нашивок с группой крови, уж тем более не крепили такие на рукав.

При этом поклонники считают, что у фразы «Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве» есть две очевидные трактовки.

Прямая — это пролившаяся кровь, которую вытерли тем самым рукавом, а метафорическая — это черта, которая присуща только конкретному человеку, то есть та черта, которая «причисляет» индивида к определенной группе людей («Высокая в небе звезда зовет меня в путь»).

В пользу этой теории свидетельствует и «порядковый номер». Таким образом, «Группа крови» не песня о войне, а песня о личной борьбе человека, которую тот ведет внутри себя, но не с другими людьми.