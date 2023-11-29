Все считали бездарностью: Авербух случайно стал звездой фигурного катания

Илья Авербух никогда не хотел вставать на коньки. Успеха в фигурном катании он добился благодаря чистой случайности. И одной упорной женщине.

На каток знаменитость отвела мама Юлия Бурдо, которая еще до рождения сына решила, что он будет фигуристом. Мнение самого ребенка при этом не учитывалось. Особого рвения к спорту будущий чемпион не испытывал. Вдобавок ко всему все считали его бездарностью и указывали на дверь.

Тогда родительница продюсера пошла на хитрость. Она сшила наследнику комбинезон, на котором из бисера выложила его инициалы «ИА» — беспроигрышный ход.

Увидев грустного Авербуха в нелепом одеянии, его попросту пожалели и взяли на занятия. На этом Юлия Марковна не успокоилась. Она уволилась с работы, чтобы контролировать тренировочный процесс. «Мама решила, что докажет всем, что мальчик у нее талантливый», — подчеркнул мастер спорта в беседе со СМИ.

И ведь доказала.