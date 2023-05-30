Все сцены с Гурченко вырезали из этого советского кинохита: причина вас возмутит

Людмила Гурченко ради яркой роли была готова на многое. В обширной фильмографии знаменитости мог появиться еще один знаковый фильм, но, к ее огромному сожалению, этого так и не случилось.

Артистку пригласили на съемки «Жестокого романса», ставшего впоследствии кинохитом. Гурченко согласилась, ведь ей предстояло возглавить целую сюжетную линию.

Изначально Эльдар Рязанов планировал совместить в своей картине две пьесы — «Бесприданницу» и «Без вины виноватые». Гурченко режиссер отдал роль Кручининой, а после завершения работы вырезал все сцены с ее участием.

Причина такого решения многих поклонников возмутит до глубины души. Кинодел посчитал, что его картина получилась слишком длинной, и безжалостно убрал героиню Гурченко из повествования. Для Людмила Марковны это стало настоящей трагедией, но повлиять на постановщика она не могла.