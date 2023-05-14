Все с нетерпением ждали, а потом плевались: самая неудачная советская экранизация книги

Повесть Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» была настоящим хитом среди советских читателей. Люди выстраивались в очередь в поисках публикации, а в библиотеках на экземпляры устраивали настоящую охоту. Именно поэтому поклонники книги с нетерпением ждали экранизации от Наума Бирмана.

Зрители, как пишет Дзен-канал «Эх, прокачу», были уверены, что на экранах их ждет настоящий шедевр. Прославленный режиссер пригласил в картину Андрея Миронова, Александра Ширвиндта и Ларису Голубкину, а за сценарий отвечал Семен Лунгин, до этого подготовивший ленты «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Розыгрыш» и «В тринадцатом часу ночи». Однако результат полностью разочаровал.

Как признавались поклонники, фильм получился ничуть не смешным и критично скучным. Миронов, как и другие артисты, не справился со своей ролью, а сценаристам не удалось уловить тонкий английский юмор прославленного писателя. И даже современные зрители продолжают ругать картину, обвиняя ее все в тех же грехах.