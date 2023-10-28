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Все родственники сидят на ее шее: ахнете, какая пенсия у Бабкиной

28 октября 2023 08:30
Все родственники сидят на ее шее: ахнете, какая пенсия у Бабкиной

Другим о таких деньгах остается только мечтать.

Надежда Бабкина — главный кормилец в семье. Артистка давно могла бы сидеть сложа руки. Ведь она вышла на пенсию и ежемесячно получает на свой счет немалую сумму.

В деньгах певица недостатка не испытывает, но, несмотря на это, продолжает активно работать. Впрочем, понять звезду можно. Все родственники сидят на ее шее. Например, знаменитость оплачивает обучение своих внуков в элитной школе. Также она вложила немало средств в строительство шикарного особняка на Рублевке, которым руководил сын исполнительницы Данила.

Одной пенсии на эти траты директору ансамбля «Русская песня» вряд ли бы хватило, но тем не менее на размер ежемесячных выплат от государства ей грех жаловаться. Телеведущая получает надбавку за звание народной артистки РФ, которая составляет 30 тысяч рублей. По подсчетам журналистов, общая сумма пособия Надежды Георгиевны — 60 тысяч рублей.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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