Все рекорды Netflix распилят пополам: «Кейпоп‑охотницам» не светит «Оскар‑2026» — создательница «Киберслава» назвала очевидного фаворита

Постепенно начинают проступать контуры грядущей гонки за «Оскар‑2026»: Американская киноакадемия уже обозначила круг потенциальных номинантов в категории «Лучший анимационный фильм».

Мы решили заглянуть за кулисы процесса и выяснить, кто на самом деле имеет шансы на статуэтку. Для этого «Киноафиша» обратились к человеку, знающему внутреннюю кухню индустрии не понаслышке, – Веронике Хоревой, композеру проектов «Киберслав», «Майор Гром: Игра» и «Стометровки».

Кто в списке претендентов?

Пока что в числе потенциальных номинантов – 36 картин, из которых Академия отберет лишь пять. Среди них:

«Кейпоп‑охотницы на демонов» (Netflix) – рекордсмен платформы по просмотрам и кассовым сборам;

«Человек‑бензопила. Фильм: История Резе»;

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»;

голливудские хиты «Зверополис 2» и «Элио».

Финальный список номинантов объявят 22 января, а церемония вручения «Оскара» пройдет в ночь на 16 марта.

Почему «Кейпоп‑охотницы» могут остаться без статуэтки?

Несмотря на феноменальный успех «Кейпоп‑охотниц на демонов» (266 млн просмотров, 443,4 млн часов просмотра и $19,2 млн сборов за два дня), эксперты сомневаются в их оскаровских перспективах.

Во‑первых, рекордные цифры просмотров на стриминге не всегда конвертируются в признание Академии. Во‑вторых, картина сталкивается с сильной конкуренцией в анимационной категории.

Кроме того, «Кейпоп‑охотницы» претендуют еще и на премию за лучшую оригинальную песню (трек «Golden» группы HUNTR/X возглавил чарты Billboard Hot 100), что может «размыть» внимание жюри: иногда проекты с несколькими номинациями не получают ни одной статуэтки.

Мнение эксперта: за кого болеет профессионал

Вероника Хорева, работавшая над спортивным аниме «Стометровка», поделилась с нами своим взглядом на гонку:

«Ну вообще я болею за свое аниме – “Стометровку”. Как минимум потому, что я его делала, и мне хочется верить, что мы пройдем в лауреаты хотя бы.

Хотя я понимаю, что среди аниме “Человек‑бензопила“ – наш самый сильный конкурент. Все‑таки там хороший сюжет и хорошие экшен-сцены. Но я душой за “Стометровку”».

Что же представляет собой «Стометровка»? В центре сюжета – история двух бегунов, чьи пути пересекаются в школьной команде, а затем расходятся на долгие годы. Тогаси с детства считался непобедимым на стометровке: природная скорость и отточенная техника делали его фаворитом любых соревнований.

Но все меняется, когда в школу приходит Комия – упрямый новичок с железной волей, которому пока не хватает мастерства.

Сначала между ними завязывается дружба: опытный Тогаси берется наставлять новичка, делится секретами бега, помогает отработать технику. Однако постепенно дружеская поддержка перерастает в напряженное соперничество.

Оба понимают: однажды им придется сойтись на одной дорожке – и тогда победит только один.

Итоги: кто фаворит?

Пока рано делать окончательные выводы, но основные моменты уже ясны:

«Человек‑бензопила» – основной претендент благодаря качественному сюжету и зрелищным экшен‑сценам;

«Стометровка» – проект с душевной историей и потенциалом тронуть жюри;

«Кейпоп‑охотницы» – безусловный стриминговый чемпион, но, похоже, не оскаровский.

Все решится 22 января – тогда мы узнаем, кто из этих претендентов войдет в пятерку номинантов. А пока остается только следить за развитием событий и гадать, кому же достанется заветная статуэтка.

