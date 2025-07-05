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«Все равно уже пора помирать»: Мартин признал то, о чем люди писали годами — «Ветра зимы» можно не ждать

5 июля 2025 11:50
Джордж Мартин

Писать подтвердил опасения фанатов.

Интернет снова накинулся на Джорджа Мартина. Повод всё тот же — «Ветра зимы». Или, вернее, их отсутствие. Фанаты привычно вскипели, когда услышали, что мысли писателя снова заняты не Вестеросом, а экранизацией повести покойного друга. И тут он сам вышел на связь — да как сказал!

Скандальное заявление Мартина

В своём блоге Мартин не стал юлить: он прекрасно знает, что многим фанатам надоел. Что они считают его «предателем фэндома», который бросил мир драконов ради каких-то стариковских воспоминаний. Но и сам Мартин, похоже, дошёл до точки. Он выложил всё, что копилось — с иронией, горечью, но и с твёрдостью.

«Все равно уже пора помирать»: Мартин признал то, о чем люди писали годами — «Ветра зимы» можно не ждать

«Я знаю, вы во мне разочаровались»

Мартин честно перечислил всё, в чём его упрекают: он якобы бросил писать, тратит деньги, занимается не тем, редактирует не то, снимает про чужих героев. Он даже наперёд процитировал будущие претензии: мол, если и закончит «Ветра», то это будет «так себе».

«Я никогда не закончу "Ветра", а даже если закончу, то точно не справлюсь с "Грезами о весне". А если все-таки справлюсь, то получится так себе. Давным-давно стоило попросить другого писателя подменить меня, считаете вы. Всё равно уже пора помирать, я ведь так стар».

А дальше создатель «Игры престолов» упрекнул фанатов.

«Все равно уже пора помирать»: Мартин признал то, о чем люди писали годами — «Ветра зимы» можно не ждать

Признался, над чем работает и чего ждать

Он пишет, что, несмотря на всё это, ему не наплевать. Ни на Вестерос, ни на Тириона, ни на Дейнерис. И да, он продолжает работать. Просто не в том темпе, которого требуют от него те, кто считает, что писатель должен выдавать шедевры по подписке.

На этот раз Мартин занят продвижением проекта по произведению Говарда Уолдропа, своего близкого друга. Это история о современных подвигах Геракла — мультфильм, который делает студия Blue Spirit (та самая, что сделала «Голубоглазого самурая» для Netflix). Мартин — продюсер.

И да, он гордится этим. Потому что уважает память, литературу и дружбу. Также писатель занят редактурой «Диких карт», а до истории Вестероса доходит, когда находит вдохновение.

Писатель все еще неравнодушен к своему опус-магнуму, хотя и косвенно подтверждает опасения фанатов в саркастическом послании. Просто это не единственное его детище, и уже долго он не может придумать достойные повороты, рассказать историю так, как ему бы хотелось.

Фанаты, конечно, остались при своём. Но сам Мартин в этот раз сказал ровно то, что нужно было сказать: я не обязан вам, но я помню о книге. Как «Игра престолов», но на 1 сезон: 3 мини-сериала с рейтингом выше 7.8 — в них тоже рубят головы и делят власть.

Фото: Legion-Media
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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