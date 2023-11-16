«Все равно, что вы думаете»: победительница конкурса «Мисс Азия-2023» записала обращение к россиянам

В минувшие дни в Индии завершился конкурс «Мисс Азия-2023». Конкурсантки из множества стран боролись за это почетное звание, а победительницей стала россиянка Илюза Исяндавлетова. 22-летняя модель подчеркивает, что родом она не из России, а из республики Башкирия.

Новоиспеченная мисс Азия уже много лет участвует в съемках и дефилируют на показах. В прошлом у девушки далеко не один конкурс: в 2021 году она получила титул «Мисс Республика», а в 2020-м — «Мисс Уфа». Незадолго до триумфальной поездки в Индию Исяндавлетова завела профиль в социальных сетях, где обратилась к публике с неоднозначным постом.

«Мне все равно, что вы думаете обо мне», — так начала красотка свои философские размышления.

Барышня заявила, что она на обращает внимания на осуждение и сплетни, поэтому на ее уверенность в себе злопыхатели никак не повлияют. Видимо, после новости о том, что Илюза Исяндавлетова участвует в конкурсе красоты, на девушку обрушилось немало негатива.