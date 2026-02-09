Все равно, что смотреть на труп любимой женщины: что Станислав Лем думал о «Солярисе» Тарковского

Не все то золото, что крутят в наших киношколах?

В то время как картина Андрея Тарковского «Солярис» считается мировой классикой, в Польше её часто воспринимают как самую спорную экранизацию одноимённого романа Станислава Лема. Главное претензия, которую десятилетиями высказывают польские критики и которую первоначально озвучил сам автор книги, — кардинальное искажение основной идеи.

Как отмечал Лем, в его романе космос и разумный океан планеты Солярис представляют принципиально иную, непознаваемую форму жизни, а человеческие попытки контакта обречены на провал. Тарковский же, по мнению писателя, перевернул этот замысел с ног на голову:

«Тарковский в фильме хотел показать, что космос очень противен и неприятен, а вот на Земле — прекрасно. Я-то писал и думал совсем наоборот».

Режиссёр сместил фокус с исследования чужеродного разума на внутренний мир и душевные муки человека, используя фантастический сюжет как декорацию для своей философской притчи.

Эта принципиальная разница в трактовке и стала причиной ожесточённого конфликта между автором и режиссёром на этапе написания сценария, после которого Лем назвал Тарковского «дураком» и покинул Москву. Даже спустя годы польские публицисты продолжают осуждать фильм за то, что, сохранив внешние черты сюжета, он выхолостил его суть. Как отмечал критик, для Лема экранизация была сродни взгляду на оживший труп любимой женщины.

Примечательно, что менее претенциозную, но и более вольную американскую версию Стивена Содерберга те же критики часто воспринимают менее болезненно, считая её меньшим злом по сравнению с фундаментальным переосмыслением Тарковского, которое они расценивают как акт творческого своеволия.