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Все ради дочери: Учитель и Пересильд воссоединились спустя год после расставания

12 ноября 2023 19:45
Все ради дочери: Учитель и Пересильд воссоединились спустя год после расставания

Причина оказалась веской.

Алексей Учитель и Юлия Пересильд в прошлом году объявили о своем разрыве. Однако у бывших любовников слишком много общего, чтобы их пути никогда больше не пересекались.

Знаменитости воссоединились ради общей дочери Анны. Звездная наследница пошла по стопам своей популярной матери. Состоялась премьера сериала с ее участием под названием «Слово пацана. Кровь на асфальте».

На светское мероприятие постановщик и артистка пришли вместе, чтобы поддержать старшую дочь. Правда, позировать вдвоем на красной ковровой дорожке отказались. Красоваться перед камерами стали лишь вместе с Анной и ее младшей сестрой Марией.

К слову, яркая блондинка уже наладила личную жизнь после расставания с Учителем. Ее новым возлюбленным стал Михаил Тройник. Компанию своей пассии в столичном кинотеатре актер не составил, хотя прежде охотно появлялся вместе с ней на публике.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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