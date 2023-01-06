Все путают этих животных: докажите, что вы не из глупых в хитром тесте

В мире насчитывается огромное количество животных самых разных видов. Некоторых из них природа наделила оригинальным и узнаваемым с первого взгляда внешним видом, других же сделала похожими как две капли воды. Разумеется, запомнить абсолютно всех существующих на планете животных не представляется возможным, однако есть среди них те, которых точно необходимо знать, как говорится, в лицо. А все потому, что они являются ядовитыми и крайне опасными для человека и других живых существ. К их числу относится, например, бурый медведь, который только на первый взгляд кажется добродушным косолапым великаном. У людей, далеких от мира природы, может возникнуть ощущение, что неуклюжий мишка не способен причинить большого вреда. Однако на самом деле это не так - медведи отличаются не только умом и осторожностью, но еще и огромной быстротой и силой. Известно немало случаев нападений бурых медведей на людей, которые заканчивались трагически. Кроме того, к числу самых опасных существ на земле относят тигра, гребнистого крокодила, муху цеце и иксодового клеща.

Поэтому хорошо разбираться в мире фауны очень важно. Давайте проверим, насколько велики ваши познания в зоологии, с помощью нашего теста.