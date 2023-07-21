«Все прояснилось»: почему сыну Шукшиной пришлось проходить ДНК-тест

В семье Марии Шукшиной случился громкий скандал. Сын актрисы Макар Касаткин отказался признать ребенка, которого родила его бывшая возлюбленная Фрейя Зильбер. Но девушка оказалась не из робкого десятка и потребовала, чтобы экс-бойфренд оказывал ей финансовую помощь в воспитании сына Марка-Адама.

Тогда Шукшина решила пойти на крайние меры. Отступать ее наследнику было некуда — пришлось проходить ДНК-тест. Результаты экспертизы уже готовы, и актриса поспешила сообщить их широкой общественности.

«Все прояснилось. Ребенок наш», — заявила Шукшина.

Знаменитость подчеркнула, что только рада пополнению. Кроме того, пообещала, что алименты ее сын будет платить исправно. И заметила, что хотела бы, чтобы Марк-Адам рос в ее семье.

Однако звезда не будет пытаться отнять ребенка у матери. Шукшина сказала, что будет готова воспитывать малыша только в том случае, если Зильбер сама отдаст его отцу.