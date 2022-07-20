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«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием

20 июля 2022 17:33
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием

Исполнительница предпочитает готовиться к важному шагу заранее.

Анна Асти призналась, что готовится стать мамой. Артистка уже распланировала детскую комнату.

Как рассказала певица, в ближайшие месяцы она намерена заехать со своим супругом в их новый дом. Анна старательно подошла к планировке и дизайну жилища, так что практически полностью разработала его самостоятельно. По словам исполнительницы, она постаралась учесть все самое необходимое и даже спроектировала детскую комнату, думая о будущем.

«Естественно, в доме есть детская, все продумано», — цитирует слова певицы портал «7 дней».

При этом Анна предпочла не раскрывать, когда именно планирует пополнение в семье. Отметим, что артистка вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина в декабре 2020 года. Как были уверены поклонники, группу Artik & Asti певица покинула как раз из-за своей беременности, однако эта информация не подтвердилась.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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