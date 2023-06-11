Все проблемы женщин можно решить с помощью одного слова: не поверите какого

Женская мудрость — это то, что бережет семьи, утешает и поддерживает в трудную минуту, помогает идти по жизни. Кажется, что в каждой женщине она заложена самой природой. И порой она может заключаться в одном простом слове. Да-да, как ни удивительно, всего одно слово может помочь обрести если и не счастье, то умиротворение уж точно.

Секретами женской мудрости решила поделиться Лариса Рубальская, поэт и переводчик, автор песен. Ее любят и уважают вот уже несколько десятков лет, к ее словам прислушиваются, ее строчки заставляют думать и чувствовать. И нет никаких сомнений, что она-то уж точно знает о женской мудрости если и не все, то многое. По словам Ларисы, женщине для счастья нужно запомнить всего одно слово. Оно может решить любую проблему.

Это совсем простое и короткое слово — зато. Благодаря ему можно научиться принимать жизнь во всех ее проявлениях, не сравнивать и не завидовать. Например, вместо «Я сегодня безумно устала» лучше сказать «Я сегодня безумно устала, зато хорошо поработала и получу хорошую зарплату». Вместо «Я не купила платье, которое хотела» подумать «Я не купила платье, которое хотела, зато отложила деньги на отпуск/учебу/машину». Если вы научитесь во всем видеть хорошее, то и жить вы станете гораздо счастливее, уверена народная любимица.