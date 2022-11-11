Все приличия побоку: почему Диана скрывала связь с Майклом Джексоном от Карла III

Принцесса так и не получила от музыканта то, на что рассчитывала.

Принцесса Диана была большой поклонницей Майкла Джексона и не могла пропустить его концерт в Лондоне, прошедший в рамках мирового турне Bad. Тогда исполнитель исключил из своей программы песню под названием Dirty Diana, что в переводе с английского означает «распутная Диана».

Впоследствии музыкант признался, что написанная им композиция была не о леди Ди, но в любом случае он не хотел, чтобы королева людских сердец оказалась в двусмысленном положении. Вот только тогда Джексон не знал, что супруга принца Чарльза, который не так давно стал королем Великобритании Карлом III, ждала от него совершенно другого.

Диана незадолго до начала концерта поинтересовалась у артиста, исполнит ли он ее любимую композицию, которой, к удивлению Майкла, оказалась там самая Dirty Diana. Тогда знаменитости не оставалось ничего другого, кроме как признаться принцессе, что в знак уважения к ней он убрал эту песню из репертуара шоу.

В этот самый момент к принцессе и певцу подошел Карл III. Он ненавязчиво поинтересовался, о чем именно его супруга беседовала со звездой, но та не пожелала вдаваться в подробности.

Любопытно, что после того вечера Диана и Майкл никогда больше не встречались, но поддерживали связь друг с другом на расстоянии. Уже после гибели принцессы артист рассказал, что та доверяла ему и часто звонила по ночам, чтобы излить душу.