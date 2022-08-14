Все правильно: Авербух не тронула несправедливость к русским

Дискриминация отечественных спортсменов на международной арене вызвала у россиян бурю негодования, однако это далеко не первый раз, когда на решения судей и комитетов влияет принадлежность фигуристов к России.

Похожую ситуацию в далеком 2002 году пережил Илья Авербух. Его пару с Ириной Лобачевой поставили на второе место, отдав предпочтение фигуристам, представляющим Францию. Невероятный факт в том, что занизили оценки судью из бывших стран СНГ.

«В то время решение принималось так: сидят девять судей, и ты должен из них получить большинство. Так получилось, что пять судей отдали предпочтение им, а четверо — нам. Украина, Литва, Польза, Болгария и еще один — они поставили нас на второе место, а итальянец, швейцарец, немец и русский поставили на первое место», — рассказал Авербух.

Такой перекос был связан с действующей в прошлом гласностью — зрители и спортсмены знали, какой судья и из какой страны поставил ту или иную оценку. После триумфальной победы пары Бережной и Сихарулидзе, судейство обвиняли в ангажированности, потому из страха быть осужденным, первая пятерка отдала золотую медаль Франции.