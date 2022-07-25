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Киноафиша Статьи «Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом

«Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом

25 июля 2022 10:15
«Все пошло не так»: выход Анны Асти на сцену обернулся провалом

Певица не смогла эффектно избавиться от одежды.

Анна Асти на прошедшем фестивале VK Fest продемонстрировала яркий образ. Не заметить певицу было нельзя: она облачилась в яркий красный плащ из кожи. Зрители сочувственно наблюдали за звездой, которая была вынуждена выступать в плотной одежде при 30-градусной жаре. Более того, выход Анны Асти на сцену отметился провалом.

Во время одной из песен певица должна была эффектно избавиться от верхней одежды. Девушки на подтанцовке у Асти тоже скинули свои накидки, чтобы остаться в коротких юбках и топах. Они попытались помочь певице снять плащ, но не смогли найти момент, когда Анна могла бы оторваться от микрофона. Асти была явно раздражена произошедшим, так как поспешно вывернулась из рук помощниц и жестом попросила их отойти. Инцидент сняли фанаты, которые затем выложили видео в Сеть.

«Все пошло не так», «Стриптиз не удался», «Почему этот момент не могли продумать?» — удивились комментаторы.

А некоторые пользователи снова отметили, что в наряде кричащего цвета Анна была очень похожа на Светлану Лободу. Ранее пользователи соцсетей уже говорили, что Асти пытается копировать стиль коллеги.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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