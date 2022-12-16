Все пошло не по сценарию: удивитесь, кем на самом деле был слесарь-интеллигент Гоша

Никто и подумать не мог, что фильм «Москва слезам не верит» станет культовым. Сценарий, созданный Валентином Черных, не нравился киноделам. Те считали историю трех подруг заурядной и скучной. Взяться за работу с ней решился только Владимир Меньшов, который к тому моменту снял всего лишь один проект «Розыгрыш».

Вот только сюжет в чистом виде режиссера не устроил, и он начал его переделывать. В итоге сценарий вырос с 60 страниц до 90 и претерпел массу важных изменений, касающихся непростой судьбы главных героев.

Например, зрители могли никогда не узнать хоккеиста Гурина, поскольку в версии Черных его попросту не было. Другой любопытный факт касается возлюбленного главной героини Катерины Тихомировой — Гоши.

В картине Меньшова мы видим его слесарем-интеллигентом. Вы удивитесь, но в первоначальном сценарии у этого персонажа другая профессия: он трудится электросварщиком на стройке.

Как бы там ни было, переписанный Владимиром Валентиновичем сюжет имел небывалый успех. Россияне знают эту ленту буквально наизусть и уж точно ничего не хотели бы в ней изменить.