Все пошло не по плану: обомлеете, что сотворил Джек Воробей на съемках «Пиратов Карибского моря»

Ни один съемочный процесс невозможно спланировать досконально, ведь рано или поздно все пойдет не так, как хотел режиссер. Так, работа над первой частью картины «Пираты Карибского моря» едва не оказалась на грани срыва, и виной тому стало поведение Джонни Деппа.

Дело в том, что актер видел своего персонажа не таким, каким его задумали сценаристы. Депп хотел привнести в образ Джека Воробья больше красок и живости, что шло вразрез с первоначальной задумкой. Генеральный директор Disney жаловался, что Джонни портит весь фильм. Но создатели картины решили прислушаться к актеру и внесли коррективы в характер героя. Как показало время, они сделали правильный выбор. В итоге Деппа номинировали на «Оскар», а его персонаж стал культовым и обожаемым киногероем.

Еще один удачный пример, когда настойчивость актера сыграла на пользу проекту, — образ Люциуса Малфоя из «Гарри Поттера». Джейсон Айзекс отказался облачаться в полосатый костюм и надевать короткий черно-белый парик, как было запланировано. Актер посчитал, что так он будет похож на магла, что идет вразрез с характером героя. Он предложил, чтобы у его Люциуса были длинные платиновые волосы и классический костюм. И это решение стало удачной находкой для столь непростого персонажа.