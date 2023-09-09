Все помнят Кобзона певцом, но и как актер он был хорош: снялся еще до онкологии

Иосиф Кобзон по праву считается одним из наиболее ярких и заметных артистов советской эстрады. Зрители помнят и любят звезду даже спустя пять лет после его кончины. Исполнитель хитов «Летят перелетные птицы», «Я люблю тебя, жизнь», «А годы летят», «Московские окна», он успел проявить себя и как незаурядный актер.

Кобзон засветился в нескольких кинофильмах и сериалах. В основном на экране знаменитость мелькала в музыкальных номерах. Не исключением стал и культовый эпизод из картины «Мы, нижеподписавшиеся» Татьяны Лиозновой.

В одной из сцен главный герой Леонид Шиндин в исполнении Леонида Куравлева сталкивается у туалета с самим Иосифом Кобзоном. Персонаж радостно узнает известного артиста и говорит, что видел его по телевизору. Вместе они поют песню «Не исчезай из жизни моей». Об этом рассказывает Дзен-канал «Советский экран».