Все помнят эту звезду «Дома-2» пышкой, а теперь от ее стройной фигуры не оторвать взгляд (фото)

Когда Инна Воловичева пришла на шоу «Дом-2», ее вес превышал сто килограммов. Пышка сразу привлекла внимание зрителей, но построить счастливые отношения ей не удавалось.

После расставания с Владом Кадони брюнетка поняла, что ей нужно срочно принимать меры. И принялась худеть. Диета и занятия спортом помогли знаменитости увидеть на весах отметку в 75 кило.

Подробно о своем преображении Инна написала в книге «Секрет Инны Воловичевой. Как я похудела на 40 килограммов». Например, она посоветовала всем худеющим принимать на ужин только белковую пищу, сладости заменить на фрукты и не бояться чувства голода.

Блогер призналась, что ее путь был непростым, но результат определенно стоит того. Теперь от стройной фигуры экс-участницы скандальной телестройки невозможно оторвать взгляд. Поклонники восхищаются силой воли и красотой Инны, которой удалось не только привести себя в порядок, но и наладить личную жизнь. Знаменитость вышла замуж за бизнесмена Ивана Новикова и родила дочь Марусю.