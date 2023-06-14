Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Все помнят эту звезду «Дома-2» пышкой, а теперь от ее стройной фигуры не оторвать взгляд (фото)

Все помнят эту звезду «Дома-2» пышкой, а теперь от ее стройной фигуры не оторвать взгляд (фото)

14 июня 2023 18:00
Все помнят эту звезду «Дома-2» пышкой, а теперь от ее стройной фигуры не оторвать взгляд (фото)

Стала другим человеком.

Когда Инна Воловичева пришла на шоу «Дом-2», ее вес превышал сто килограммов. Пышка сразу привлекла внимание зрителей, но построить счастливые отношения ей не удавалось.

После расставания с Владом Кадони брюнетка поняла, что ей нужно срочно принимать меры. И принялась худеть. Диета и занятия спортом помогли знаменитости увидеть на весах отметку в 75 кило.

Подробно о своем преображении Инна написала в книге «Секрет Инны Воловичевой. Как я похудела на 40 килограммов». Например, она посоветовала всем худеющим принимать на ужин только белковую пищу, сладости заменить на фрукты и не бояться чувства голода.

Блогер призналась, что ее путь был непростым, но результат определенно стоит того. Теперь от стройной фигуры экс-участницы скандальной телестройки невозможно оторвать взгляд. Поклонники восхищаются силой воли и красотой Инны, которой удалось не только привести себя в порядок, но и наладить личную жизнь. Знаменитость вышла замуж за бизнесмена Ивана Новикова и родила дочь Марусю.

Все помнят эту звезду «Дома-2» пышкой, а теперь от ее стройной фигуры не оторвать взгляд (фото)
Фото: кадр из телешоу «Дом-2», социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше