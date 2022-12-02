Все по-новому: жизнь этих 3 знаков Зодиака на 180 градусов повернется в декабре
Звезды предрекли этим знакам кардинальные перемены.
Последний зимний месяц готовит немало испытаний для представителей некоторых знаков. По словам астрологов, прежде чем Черный Водяной Тигр уступит место хозяина года Кролику, уроженцам трех знаков зодиака придется столкнуться с кардинальными жизненными переменами. Некоторые из них будут положительными, некоторые - негативными, однако они в любом случае откроют новую главу в судьбе этих знаков. Рассказываем, кому же небесные светила сулят крутой поворот.
Телец
Люди, появившиеся на свет под созвездием Тельца, уже в начале декабря почувствуют дыхание ветра перемен на своем лице. Вполне возможно, что представителям этого знака придется начинать что-то с нуля.
Взаимное непонимание и конфликты с второй половинкой способны привести к расставанию, поэтому Новый год Тельцам придется встречать в гордом одиночестве.
Также звезды не исключают вероятность смены места работы или даже направления деятельности. Какими бы сложными ни казались эти перемены Тельцам, в конечном итоге они приведут к благополучному финалу. Так, например, на новом месте работы их ждет повышение в должности или в зарплате.
Рак
Если Тельцам предстоит немного помучиться, прежде чем они поймут, что произошедшие перемены были к лучшему, то Ракам с самого начала станет очевидно - изменения, которые грядут в их жизни, несут с собой только радость и позитив. А все потому, что небесные светила предвещают этому знаку судьбоносную встречу. При этом в декабре в жизни Рака появится сразу несколько претендентов на его сердце. Каждый из них будет по-своему привлекателен, однако до конца года выбор придется сделать только в пользу кого-то одного.
Астрологи советуют Раку тщательно взвесить свое решение, но, по итогу, оно повлечет за собой только приятные последствия.
Водолей
Согласно прогнозам астрологов, уроженцам воздушного знака в декабре придется устроить “генеральную уборку” в своей жизни. Какое-то время Водолей был настолько сильно погружен в одну из сфер - работу, творчество, личную жизнь - что пустил на самотек все остальные.
Накануне Нового года ему предстоит разобраться со старыми обидами, неприятными людьми, фальшью и другим накопившемся негативом.
2023 год сулит представителям знака большие перспективы, карьерный и творческий взлет, поэтому декабрь 2022 станет лучшим временем для того, чтобы избавиться от груза прошлого и расчистить место для чего-то нового и хорошего.