Все по-новому: жизнь этих 3 знаков Зодиака на 180 градусов повернется в декабре

Последний зимний месяц готовит немало испытаний для представителей некоторых знаков. По словам астрологов, прежде чем Черный Водяной Тигр уступит место хозяина года Кролику, уроженцам трех знаков зодиака придется столкнуться с кардинальными жизненными переменами. Некоторые из них будут положительными, некоторые - негативными, однако они в любом случае откроют новую главу в судьбе этих знаков. Рассказываем, кому же небесные светила сулят крутой поворот.

Телец

Люди, появившиеся на свет под созвездием Тельца, уже в начале декабря почувствуют дыхание ветра перемен на своем лице. Вполне возможно, что представителям этого знака придется начинать что-то с нуля.

Взаимное непонимание и конфликты с второй половинкой способны привести к расставанию, поэтому Новый год Тельцам придется встречать в гордом одиночестве.

Также звезды не исключают вероятность смены места работы или даже направления деятельности. Какими бы сложными ни казались эти перемены Тельцам, в конечном итоге они приведут к благополучному финалу. Так, например, на новом месте работы их ждет повышение в должности или в зарплате.

Рак

Если Тельцам предстоит немного помучиться, прежде чем они поймут, что произошедшие перемены были к лучшему, то Ракам с самого начала станет очевидно - изменения, которые грядут в их жизни, несут с собой только радость и позитив. А все потому, что небесные светила предвещают этому знаку судьбоносную встречу. При этом в декабре в жизни Рака появится сразу несколько претендентов на его сердце. Каждый из них будет по-своему привлекателен, однако до конца года выбор придется сделать только в пользу кого-то одного.

Астрологи советуют Раку тщательно взвесить свое решение, но, по итогу, оно повлечет за собой только приятные последствия.

Водолей

Согласно прогнозам астрологов, уроженцам воздушного знака в декабре придется устроить “генеральную уборку” в своей жизни. Какое-то время Водолей был настолько сильно погружен в одну из сфер - работу, творчество, личную жизнь - что пустил на самотек все остальные.

Накануне Нового года ему предстоит разобраться со старыми обидами, неприятными людьми, фальшью и другим накопившемся негативом.

2023 год сулит представителям знака большие перспективы, карьерный и творческий взлет, поэтому декабрь 2022 станет лучшим временем для того, чтобы избавиться от груза прошлого и расчистить место для чего-то нового и хорошего.