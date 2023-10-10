Все плохо: Соседов в ужасе от того, что показывают в кинотеатрах

Эксперт не стал скрывать свое мнение.

Отечественное кино, как уверены и зрители, и критики, стремительно развивается последние годы. Картины привлекают внимание большего количества людей и зарабатывают немало наград как на родине, так и за рубежом. Однако с этим мнением не согласен музыкальный критик Сергей Соседов.

По его словам, качество фильмов заметно ухудшилось. Актеры играют неправдоподобно, а режиссеры постоянно используют компьютерную графику, которая бросается в глаза. И выходят новые картины, как уверен Соседов, лишь ради «отмывания денег», а не во имя искусства.

«Кино в России умерло. В России кинематографа сегодня нет», — цитирует слова расстроенного критика портал News.

Похожая ситуация, как уверен эксперт, происходит и в Голливуде. В США качество работ тоже падает, и лишь редкие режиссеры готовы снимать действительно качественное кино.