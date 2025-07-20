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«Все плохо, ребята»: Ливанов считает «Шерлока» Гая Ричи ужасным фильмом, и сотни миллионов долларов сборов — не показатель

20 июля 2025 17:38
«Все плохо, ребята»: Ливанов считает «Шерлока» Гая Ричи ужасным фильмом, и сотни миллионов долларов сборов — не показатель

Советский артист убежден, что голливудскую картину скоро забудут.

Гай Ричи сделал из Шерлока Холмса супергероя: с задорными потасовками, цепкими репликами и адреналином. Первая часть собрала более 500 миллионов долларов, «Шерлок Холмс: Игра теней» — столько же. Роберт Дауни-младший получил «Золотой глобус», студия — франшизу, зрители — экшен с викторианским налётом. Казалось бы, успех. Но у самого знаменитого Шерлока из СССР мнение было иное.

Отметивший накануне 90-летие Василий Ливанов, для нескольких поколений — эталонный Холмс, встречал голливудскую версию с явным раздражением.

«Все плохо, ребята»: Ливанов считает «Шерлока» Гая Ричи ужасным фильмом, и сотни миллионов долларов сборов — не показатель

«Фильм Гая Ричи, как мне кажется, вообще не имеет ничего общего с тем, что написал Конан Дойль», — говорил он в интервью.

Для Ливанова в экранизации важны логика, атмосфера и литературная точность. А не драки в порту под замедленный джаз и не Ватсон с повадками героя боевиков.

Даже когда Василия Борисовича позвали на допремьерный показ, чтобы получить экспертную реакцию, он посмотрел — и не стал жалеть создателей картины. Возможно, потому, что за плечами у него были отсмотрено «несколько сотен экранизаций» — и он видел, когда образ Холмса работает как надо, а когда маскируется под блокбастер.

«Все плохо, ребята»: Ливанов считает «Шерлока» Гая Ричи ужасным фильмом, и сотни миллионов долларов сборов — не показатель

«Такое кино забудут. Все плохо, ребята», — резюмировал Ливанов, скромно уточняя, что лучше советского фильма о гениальном сыщике за десятки лет так и не сняли ничего.

И пусть пока что голливудская версия ещё жива в мемах и надеждах на триквел, одно можно сказать точно: если вам хочется не просто «Шерлока», а того самого — включайте «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Ведь все проблемы Холмс должен решать не кулаками, а интеллектом. По крайней мере, так считает вчерашний юбиляр.

Ранее мы писали: «Изучил Конан Дойля от корки до корки»: без Ливанова и Камбербэтча в топ-2 — нейросеть вычислила лучшего Шерлока в истории кино

Фото: Кадр из фильма «Шерлок Холмс» (2009)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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