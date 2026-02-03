Все пересматривают «Нынче все наоборот», а у «Маши и Медведя» есть другая серия, где обхохочешься — 214 102 884 млн просмотров

Даже спустя много лет зрители с большим удовольствием пересматривают многие серии «Маши и Медведя». Мы расскажем вам о серии, которая стала одним из рекордсменов, набрав 214 102 884 млн просмотров. Она называется «Кошки-мышки».

О чем серия

Все знают о популярных мультфильмах, рассказывающих о похождениях кота Тома и ловкого мышонка Джерри. Похожее противостояние можно встретить в сериале «Маша и Медведь». В эпизоде Медведь сталкивается с небольшим мышонком, забравшимся в его жилище. В этот момент обнаруживается один интересный секрет Медведя, который он старательно утаивал.

Почему именно эта серия

Все мы любим секреты. Именно в этой серии можно увидеть комичный эпизод, который раскрывает, что у всех есть свои страхи. В эпизоде много смешных ситуаций — нелепая попытка использовать кота для борьбы с мышонком, а также сама ситуация о битве за продукты доведена буквально до абсурда. Для борьбы в ход идут самые нелепые вещи — удочка, пылесос, палка колбасы. Все это только добавляет комичности ситуации и смешит до слез.