Все оттенки синего и багровый лоб: Малахову разукрасили лицо на родине

Андрей Малахов в очередной раз наведался на свою малую родину — в город Апатиты Мурманской области. На это раз визит шоумена прошел в крайне непривычной обстановке. Местные жители наблюдали, как звезда телевидения носился по площади с сине-красным лицом.

Ведущий принимает активное участие в развитии родного края и прибыл на главный праздник — день рождения Апатитов. В честь этого в центре города провели массовые мероприятия, в том числе арт-шествие «Сияние реки Белой». Его участники обсыпались сухими красками. Не обошло веселье и Малахова: его лицо покрыли красные и синие разводы. Об этом рассказал Станислав Садальский в своем Telegram-канале.

Артист, прибывший в Мурманскую область на гастроли, показал атмосферу праздника в Апатитах.

«Андрюшу Малахова тоже разукрасили», — поделился актер.

Театральную труппу осыпать краской не рискнули: вечером им предстояло выступление на местной сцене.