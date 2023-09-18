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Все оттенки синего и багровый лоб: Малахову разукрасили лицо на родине

18 сентября 2023 18:30
Все оттенки синего и багровый лоб: Малахову разукрасили лицо на родине

Земляки ведущего наблюдали необычное зрелище.

Андрей Малахов в очередной раз наведался на свою малую родину — в город Апатиты Мурманской области. На это раз визит шоумена прошел в крайне непривычной обстановке. Местные жители наблюдали, как звезда телевидения носился по площади с сине-красным лицом.

Ведущий принимает активное участие в развитии родного края и прибыл на главный праздник — день рождения Апатитов. В честь этого в центре города провели массовые мероприятия, в том числе арт-шествие «Сияние реки Белой». Его участники обсыпались сухими красками. Не обошло веселье и Малахова: его лицо покрыли красные и синие разводы. Об этом рассказал Станислав Садальский в своем Telegram-канале.

Артист, прибывший в Мурманскую область на гастроли, показал атмосферу праздника в Апатитах.

«Андрюшу Малахова тоже разукрасили», — поделился актер.

Театральную труппу осыпать краской не рискнули: вечером им предстояло выступление на местной сцене.

Все оттенки синего и багровый лоб: Малахову разукрасили лицо на родине
Фото: Vadim Tarakanov, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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