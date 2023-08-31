Все отговаривали 66-летнюю женщину рожать: она рискнула, и вот что из этого получилось (фото)

Адриана Илиеску в молодости так и не смогла стать матерью. Но она не отчаялась и решила наверстать упущенное в 66 лет.

Тогда в Румынии появилась возможность сделать ЭКО, и, закрыв глаза на свой возраст, женщина ею воспользовалась. От этого поступка ее не отговаривал только ленивый. Многие были уверены, что Адриана не доживет до совершеннолетия своего ребенка, а плодить сирот — дело неблагородное.

Тем не менее Илиеску от мечты не отказалась, но и о возможных последствиях подумала. Она заключила договор с врачом, проводившим искусственное оплодотворение. Согласно договоренности, в случае смерти Адрианы, доктор становился опекуном малыша.

Зимой 2005 года на свет появилась Элиза. Сегодня девушке 18 лет, она учится в университете сразу на двух факультетах — философии и литературы. А ее мать по-прежнему живет и здравствует.

У 85-летней Илиеску доверительные отношения с дочерью: Элиза считает ее своей лучшей подругой. Пока девушка не начнет самостоятельно зарабатывать, она может жить на накопления матери. Все это время румынка откладывала гонорары, которые получала за издательство своих книг.

Теперь те, кто ругал отважную румынку за поздние роды, восхищаются ее примером.