Все от разных женщин: как выглядят сыновья Бобрикова из «Диверсанта»

Российский актер Кирилл Плетнев известен по фильмам «Диверсант» и «Штрафбат». Но помимо его впечатляющей актерской карьеры, он смог преуспеть и в семейной жизни.

У актера есть три прекрасных сына: Георгий, Фёдор и Александр. Все три мальчика от разных женщин. Плетнев чувствует свою ответственность перед сыновьями и всегда старается проводить с ними время. Более того, между мальчиками нет борьбы за внимание папы, и они дружат между собой.

Во время празднования четырехлетия Саши отец собрал всех сыновей и поделился этим со своими подписчиками. Фотография детей вызвала умиление среди пользователей.