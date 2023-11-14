Все осуждали 52-летнюю россиянку за связь с нигерийцем: фото их малышей докажет, что зря

В течение многих лет Наталья Веденина трудилась медсестрой в Череповце. Она давно рассталась с мужем и не планировала вновь связывать себя отношениями. Но однажды завела страницу на сайте знакомств, где привлекла внимание нигерийца Пауля Габриэля Сегун Аджайи.

В течение нескольких лет Наталья и Пауль общались в Сети, но спустя три года решились на встречу. На свидание Наталья поехала в Африку, а билеты ей оплатил избранник. И уже через несколько дней он сделал женщине предложение, на которое она мгновенно согласилась.

Необычный брак смутил не только пользователей Сети, но и близких. Многие не могли понять, как Наталья решилась на такие перемены в жизни, ведь Пауль жил в далекой Африке и был на 18 лет младше своей избранницы. Но влюбленные не обращали внимания на сплетни.

Спустя четыре года отношений супруги решились на пополнение. Благодаря ЭКО у Пауля и Натальи родились близнецы Дэвид и Даниил. Мальчики сразу же привлекли внимание публики. Как отмечают фанаты, они с первых дней жизни отличаются красотой и непременно построят успешную модельную карьеру.

Сама Наталья при этом выступает против такой работы для своих наследников. Она уверена, что им еще рано ходить по подиуму и участвовать в фотосессиях, но не исключает этого в будущем.