Все очень просто: как приготовить тот самый молочный коктейль из СССР

Молочный коктейль стал настоящей легендой советского общепита. Люди всех возрастов выстраивались в очередь за ним, а после безуспешно пытались воспроизвести рецепт в домашних условиях. Однако, как оказалось, в процессе приготовления скрыты важные секреты, без которых любимый напиток будет уже совсем другим.

Так, чтобы добиться нежной пенки, нужно добавлять не охлажденное, а замороженное молоко. Важна и последовательность добавления продуктов: в первую очередь вливается молоко, потом — фруктовый сироп, а мороженое добавляется в стакан самым последним. Только в таком случае можно добиться необходимого вкуса.

Время приготовления тоже играет свою роль. Для нужного результата необходимо не менее одной минуты взбивать все ингредиенты. И только так удастся воспроизвести любимый с детства напиток.