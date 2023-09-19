Все очень плохо: СМИ озвучили реальную причину госпитализации Николаева

Поклонники тревожатся за здоровье Игоря Николаева. Несколько дней назад стало известно, что композитор попал в больницу. Источники сообщали разные причины его госпитализации: упоминался и обширный инфаркт, и другие проблемы с сердцем. Некоторые СМИ заявляли о тяжелом состоянии артиста и его пребывании в реанимации.

В начале года музыкант уже попадал под наблюдение врачей. Тогда в Центре кардиологии подтверждали, что Николаев прибыл к ним в критическом состоянии. Все было так плохо, что медики были вынуждены поставить ему два стента.

Звезде сцены прописывали щадящий режим, однако он быстро вернулся к работе. Сплетники полагают, что определенную нагрузку на сердце исполнителя дает и злоупотребление спиртным. Например, в распоряжении шоу «Ты не поверишь!» есть кадры, на которых композитор не отказывает себе в алкоголе на вечеринке с друзьями.

В настоящее время врачи держат состояние Николаева под контролем. Возможно, понадобится еще одно хирургическое вмешательство.