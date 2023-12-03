Все очень плохо: почему Надя из «Иронии судьбы» больше не появляется на людях

Этим летом Барбаре Брыльской исполнилось 82 года. Польская актриса уже давно не снимается в кино. Она ведет образ жизни затворницы и не появляется на людях.

Дела у знаменитости совсем плохи. На ее долю выпало немало испытаний. Яркая блондинка трижды была замужем, но счастье так и не обрела. Последний развод Нади из «Иронии судьбы» случился из-за постоянных измен супруга. Но это не самая большая беда в жизни артистки.

В 1993 году она потеряла единственную дочь — Барбару. В возрасте 20 лет девушка погибла в жуткой автокатастрофе. Брыльска тяжело переживала эту утрату. Кажется, она до сих пор не оправилась.

К душевным мукам добавились и серьезные проблемы со здоровьем. В прошлом году звезда потеряла голос и сломала позвоночник. Реабилитация оказалась длительной и сложной. Актриса почти не покидает стены своего маленького домика, расположенного в 90 км от Варшавы, и крайне редко выходит на связь с журналистами.