Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Все очень плохо: концерты Николаева отменяют один за другим после госпитализации

Все очень плохо: концерты Николаева отменяют один за другим после госпитализации

15 сентября 2023 17:55
Все очень плохо: концерты Николаева отменяют один за другим после госпитализации

Артист заставил публику беспокоиться о своем состоянии.

Вот уже несколько часов Игорь Николаев находится под пристальным наблюдением врачей в одной из московских клиник. В пятницу утром он был доставлен в отделение интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. И врачи оценивают его состояние как тяжелое. По данным СМИ, ближайшие концерты артиста уже начали отменять. Так, Николаев должен был выступить в Ростове-на-Дону, Сочи, Краснодаре и Волгограде. Но эти выступления в итоге не состоятся.

Из-за столь неожиданных новостей поклонники предполагают лишь худшее: по их мнению, заболевание знаменитости весьма серьезное, ведь выступления отменяют по всей стране.

Родные музыканта пока не дают никаких комментариев. При этом ранее музыкант уже сталкивался с подобными проблемами. Врачи провели Николаеву операцию и поставили два стента, после чего он восстанавливался в своем доме.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше