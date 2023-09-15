Все очень плохо: концерты Николаева отменяют один за другим после госпитализации

Вот уже несколько часов Игорь Николаев находится под пристальным наблюдением врачей в одной из московских клиник. В пятницу утром он был доставлен в отделение интенсивной терапии из-за проблем с сердцем. И врачи оценивают его состояние как тяжелое. По данным СМИ, ближайшие концерты артиста уже начали отменять. Так, Николаев должен был выступить в Ростове-на-Дону, Сочи, Краснодаре и Волгограде. Но эти выступления в итоге не состоятся.

Из-за столь неожиданных новостей поклонники предполагают лишь худшее: по их мнению, заболевание знаменитости весьма серьезное, ведь выступления отменяют по всей стране.

Родные музыканта пока не дают никаких комментариев. При этом ранее музыкант уже сталкивался с подобными проблемами. Врачи провели Николаеву операцию и поставили два стента, после чего он восстанавливался в своем доме.