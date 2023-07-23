«Все очень красиво»: лицо Ротару без макияжа выглядит так, что даже молодежь позавидует

Годы не властны над Софией Ротару. В 75 лет артистка может дать фору и молодым красоткам. Даже без макияжа певица выглядит всем на зависть.

Исполнительница не любит общаться с журналистами, поэтому подробности ее пластических операций покрыты мраком. Однако, глядя на снимки знаменитости в Сети, специалисты могут предположить, что именно сделала с собой звезда.

Например, пластический хирург Амжад Аль-Юсеф с полной уверенностью заявил, что Ротару прибегла к эндоскопической подтяжке зоны бровей и к подтяжке лица. В результате Софии Михайловне удалось скинуть несколько десятков лет и добиться идеального овала и кошачьего взгляда.

«Все очень красиво», — заметил хирург в беседе с порталом Woman.

Врач пришел к выводу, что Ротару, желая омолодиться, обратилась к первоклассным специалистам, и назвал ее пластику эталонной.