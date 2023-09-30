Все обзывали дочь Гузеевой толстухой: ахнете, что она сотворила с собой (фото)
Бодипозитив сыграл с девушкой злую шутку.
Ольга Бухарова даже не пытается делать вид, что чужое мнение ей безразлично. Единственную дочь Ларисы Гузеевой жестко травили за лишний вес. Брюнетка похудела, но все опять не слава богу.
В соцсетях наследница звезды опубликовала свое фото в нижнем белье, чтобы доказать, что она больше не толстуха. Леля показала фолловерам стройную талию, заодно поинтересовавшись, можно ли теперь прекратить буллинг в ее адрес. И все бы ничего, но, позируя перед камерой, девушка подняла руки, продемонстрировав интернет-сообществу волосатые подмышки. И это зрелище сильно раззадорило хейтеров. К тому же многие заметили, что похудение не пошло на пользу дочери артистки.
«Зачем волосы в подмышках — это же не гигиенично, вид неопрятный, видео снято на фоне домашнего бардака. Гузеева вместо того, чтобы оскаливаться на комментарии, лучше бы нашла дочке занятие какое-то достойное, чтобы она не выставляла себя в неуместном виде», «Актриса из ретрофильмов для взрослых», «Мода на волосатость очень неприятна», «Девушка без харизмы. И дело не в весе. Что толстая, что худая — обычная», — гласят комментарии в Сети.