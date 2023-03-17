Вот что Раневская на самом деле думала о женщинах: эту цитату точно стоит запомнить

«Женщины — это не слабый пол. Слабый пол — это гнилые доски», — эту фразу Фаины Раневской, особенно в первой ее части, можно со всей уверенностью отнести и к самой актрисе.

Ироничная и харизматичная уроженка Таганрога сбежала из дома в 19 лет, чтобы покорить столичные театральные подмостки. Раневская водила знакомство с Мандельштамом, Цветаевой и Маяковским. Играла во множестве провинциальных и московских театров. Ее фамилия, как остроумно подметил писатель Эмиль Кроткий, неизменно фигурировала в графе «и др.»

В кино она дебютировала в 1934 году. Вспыльчивая Ляля в «Подкидыше», злая мачеха в «Золушке» и спекулянтка в «Легкой жизни» — каждое появление актрисы на экране производило фурор. Но счастья вслед за бешеной популярностью не последовало. В молодости Раневская пережила личную драму. Ее пригласил в гости актер, к которому она испытывала симпатию. Когда она пришла, то увидела его с другой женщиной. Тот попросил юную актрису «погулять».

Всю жизнь она поддерживала теплые отношения со своим педагогом Павлой Вульф. Единственным, кто скрасил последние дни женщины, ставшей легендой еще при жизни, был пес. Статую Мальчика она попросила поставить себе на могилу.