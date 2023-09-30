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Все оборачиваются, когда видят: внучка Алферовой поразила людей особенностью (фото)

30 сентября 2023 09:00
Все оборачиваются, когда видят: внучка Алферовой поразила людей особенностью (фото)

Евдокии уже исполнилось 16 лет.

Ирина Алферова, как и ее дочь Ксения, крайне редко рассказывает о личной жизни. Актрисы нечасто публикуют семейные снимки в соцсетях, предпочитая делиться лишь профессиональными новостями. Однако Ксения Алферова сделала исключение и похвасталась перед подписчиками красотой своей дочери-подростка. И внешность девушки поразила народ в Сети.

Евдокия на фото было запечатлена на отдыхе в Турции. Подросток позировала на пирсе в модном платье-футболке. Девушка повернулась лицом к объективу, продемонстрировав невероятно длинные и густые волосы.

Роскошная шевелюра внучки Алферовой лишь немного не доходила до края наряда и вызвала восхищение комментаторов. При этом пользователи Сети разошлись во мнениях, на кого же больше похоже 16-летняя Евдокия: на звездных мать и бабушку или на отца, актера Егора Бероева.

«Девочка — вылитый отец. Ничего общего с Алферовой», «С Ириной мало сходства», «Девочка, бесспорно, красивая, но на этой фотографии больше похожа на отца, чем на бабушку», «Если сравнивать, то дочь больше похожа на Ирину, чем внучка», — написали комментаторы.

Все оборачиваются, когда видят: внучка Алферовой поразила людей особенностью (фото)
Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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