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Все обомлели: Ширвиндт странно отреагировал на вручение важной награды

9 августа 2023 18:00
Все обомлели: Ширвиндт странно отреагировал на вручение важной награды

Вместо благодарности он произнес язвительную реплику.

Александр Ширвиндт наконец-то получил свою награду, которую ему присудили еще два года назад. Но из-за того, что во всем мире бушевала пандемия коронавируса, заветная статуэтка так и не дошла до артиста. Поэтому исправить эту несправедливость решили в этом году.

Андрей Кончаловский и Юлий Гусман лично привезли «Нику», присужденную Александру Ширвиндту «За честь и достоинство», в театр и вручили ее сразу после спектакля. Актер принимал награду в гриме, не успев даже переодеться.

Однако, как отметили в газете «МК», артист взял статуэтку без восторга. Он язвительно отметил, что только в России люди так маниакально помешаны на всякого рода наградах. И только в этой стране ищут поводы, чтобы сделать очередные статуэтки.

Александр Ширвиндт даже вспомнил слова другой известной «язвы» Фаины Раневской, которая говорила, что все эти медали и награды для нее сродни похоронным принадлежностям.

Фото: Legion-Media
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
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