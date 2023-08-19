Все обернулось трагедией: один поступок Авербуха навсегда изменил судьбу двух фигуристов

Роман Костомаров и Оксана Домнина стали мужем и женой в 2014 году после нескольких лет отношений. Пара считается одной из самых крепких в отечественном спорте, но мало кто знает, из-за чего начался их роман.

Дело в том, что Илья Авербух пригласил фигуристов в свой тур. В течение многих дней Костомаров и Домнина были рядом друг с другом и со временем начали проникаться симпатией, которая и переросла в большое чувство.

«Это было в туре Ильи Авербуха. Когда ты узнаешь человека со всех сторон, каким он может быть настойчивым, интересным, своеобразным», — вспоминала фигуристка в шоу «Пока все дома».

В итоге между спортсменами начался роман, который продолжается вот уже 16 лет. И именно Домнина в итоге была рядом с Костомаровым, когда зимой этого года он оказался в больнице. Фигурист не остался один в трудную минуту благодаря судьбоносному турне.