Все никак не нагуляется: Фил из «Бригады» оказался настоящим подлецом

Актер Владимир Вдовиченков прославился благодаря ролям мужественных героев – Фил из «Бригады», «Кот» из «Бумера». Но в жизни артист далеко не всегда был честен, как его персонажи.

Вдовиченков отличился множеством романов и браков. Актер был женат четырежды. Первый брак артист заключил еще в 18 лет, однако супруга ушла к его родному дяде. Во втором браке родился сын Леонид, но Владимир Вдовиченков бросил семью и уехал в Москву. Третьей женой звезды стала бизнесвумен Наталья Давыдова, однако и этот союз долго не продержался.

В 2004-м году Вдовиченков закрутил роман с актрисой Ольгой Филипповой, которая подарила ему дочь Веронику.

Но на съемках фильма «Левиафан» артист встретил Елену Лядову, на которой женился в 2015 году. Неизвестно, когда начался роман с Лядовой – до или после расставания с Ольгой Филипповой, но история выглядит не совсем красиво.

Владимир Вдовиченко уверяет, что именно с Еленой он обрел настоящее счастье – и новая супруга смягчает его нрав.