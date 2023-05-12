Все недостатки советских женщин собрали в одной героине кинохита СССР: увидев ее, сильно удивитесь

В ней не нашли ни одного плюса.

Советский кинематограф может похвастаться калейдоскопом женских персонажей. Большинство из них — это неоднозначные героини, вызывающие разнообразные чувства. Но среди них есть одна, которая объединяет все недостатки советских женщин.

К удивлению многих, речь пойдет о Клаве Климковой из фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.». Героиня была искусным манипулятором и не испытывала ни к кому искренних чувств. Из Сережи она вила веревки и использовала его расположение в своих целях. Когда же герой оказался на грани, Клава лишь цинично усмехнулась над ним.

Климкова — спокойная, расчетливая и холодная дама, ей неведомо сочувствие и доброта. Такие женщины привлекают многих, ведь они знают, чем зацепить человека. Но в конце концов такие Клавы пережевывают «жертв» и идут дальше.

Автор Дзен-канала «Горожанин » сравнил Клаву с героем «Жестокого романса» в исполнении Никиты Михалкова: