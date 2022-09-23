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Все недостатки налицо: такой 44-летнюю Пегову никто не видел

23 сентября 2022 17:00
Все недостатки налицо: такой 44-летнюю Пегову никто не видел

Звезда разочаровала своих поклонников.

Ранее в Сети обсуждалось экстремальное похудение Ирины Пеговой. Поклонники радовались тому, что актриса избавилась от ненавистных лишних килограммов. Но все оказалось не так просто.

В социальных сетях знаменитость опубликовала новый пост, где поделилась фотографиями со своего недавнего путешествия. Один из кадров «карусельки» показал Пегову такой, какой ее еще никто не видел. И это открытие разочаровало интернет-пользователей.

Все недостатки налицо: такой 44-летнюю Пегову никто не видел

Все недостатки звезды были налицо: кожа в морщинах, огромного размера грудь и, напротив, слишком невыдающаяся пятая точка. На спине артистки заметны складки, которые говорят о том, что борьбу с лишним весом она все-таки проиграла.

Кроме того, многие обратили внимание на новый цвет волос звезды, который стал заметно темнее. «Вам больше подходит быть блондинкой», — подытожил один из фолловеров Пеговой.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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