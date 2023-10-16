Все не так поняли: что говорят американцы о фильме «Мой ласковый и нежный зверь»

Эмиль Лотяну представил свою драму «Мой ласковый и нежный зверь» в 1978 году. Картина мгновенно обрела статус культовой, а спустя несколько лет ее премьера состоялась и за границей, в том числе и в США.

Как писала американская кинокритика, работа Лотяну активно намекает на предстоящее падение царской власти. По мнению журналиста «Нью-Йорк Таймс» Винсента Кэнби, постановщик активно дает понять, что в ближайшее время жизнь в стране полностью изменится и дворяне лишатся своей власти и привилегий. Отдельно же эксперт выделил красоту музыки и работу художников-постановщиков, которым удалось создать визуальный шедевр.

«Нет ни единого кинокадра, ни единой ноты в саундтреке, которые не предвещали бы бурных событий, которые приведут к падению царизма в 1917 году. Чеховские же намеки на перемены и утраты такими определенными никогда не были», — пишет критик.

Российские пользователи Сети не согласились с мнением иностранного эксперта. По их словам, Лотяну снял фильм совершенно о другом, его главная цель точно не в показе приближающейся революции.